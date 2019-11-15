Maruv выпустила клип снова в боди и латексе

Режиссером ролика стала Яна Чаплыгина. В новом клипе Maruv вместе со своим балетом танцует ночью возле огня посреди пустыни.

Мифология EP «Hellcat Story» вдохновлена повестью украинской писательницы Ольги Кобылянской.

«В воскресенье утром рано зелье копала» (1908). «Это единственная книга из школьной программы, которую я прочитала, – вспоминает Maruv, – Учительница решила так меня наказать: дала мне одной читать ее, а потом рассказать всему классу. Я читала, плакала, но запомнила эту историю на всю жизнь. С одной стороны – это фольклор, с другой – и сейчас таких историй немало. И я решила рассказать эту историю по-своему».



Maruv

На каждую песню с ЕР сняты клипы, которые в итоге сложатся в единый мистический сериал, переосмысляющий темы и мотивы классического произведения и скрещивающий их с уникальным стилем и звучанием самобытной артистки. Режиссер сериала – украинский дизайнер и стилист Яна Чаплыгина, которая работа с MARUV, начиная с ее самого первого клипа.

Эта новая глава в истории Maruv – логичное развитие ее истории, которое оценят, как поклонники дебютного альбома-события «Black Water» (2018), так и новые слушатели. На этот раз чувственные вокальные партии и напористые электронные ритмы встречаются с фолк-эстетикой и вечными темами любви, предательства и отмщения.



Maruv

«Время идет, я набираюсь новых эмоций, и мое звучание меняется вместе со мной. Мне быстро становится скучно, и я постоянно придумываю что-то новое. На этот раз я работала с новыми саунд-продюсерами: три трека спродюсировал Роман Непомящий, один – Sekta Production. «Ипишка» получилась мистическая, фантастическая, классная и красивая. Все, как я люблю».

В новом видео артистка предстает в черном боди, черном латексном пальто и высоких сапогах. Одну из ролей в новом клипе сыграл партнер Maruv по проекту «Танці з зірками» Jay.