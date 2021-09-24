Филипп Киркоров и Maruv перепели «Komilfo» на английском

Не так давно выходил русскоязычный вариант песни «Komilfo». Теперь все на английском, к тому же перевод вовсе не буквальный, это фактически новый текст с прежним посылом.
«Если в оригинальном дуэте Komilfo голос Филиппа был почти неузнаваем - сиплый и низкий, - то здесь он звучит гораздо мягче, что в такой воздушной песне гораздо приятнее. Прибавим к этому отличный английский у Maruv. Безусловно, эта англоязычная версия на порядок круче русскоязычной (где звучал еще и очень невкусный мат). Так что смысл есть. Но все же мне кажется, что песню так и не докрутили, она может звучать гораздо мощнее и круче», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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