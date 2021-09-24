Филипп Киркоров и Maruv перепели «Komilfo» на английском

Maruv выпустила клип с самоудовлетворением Украинская певица Maruv выпустила новый англоязычный сингл и клип «Candy Shop» (смотреть клип). Режиссер Сергей Вейн поместил Maruv, как обычно, в стрип-клуб. Но в этот раз действо напоминает кошмарные сексуальные фантазии - певица и ее танцовщицы бессмысленно извиваются, соблазняют друг друга, а потом из потолка вылезает огромный пластмассовый червь, и они начинают удовлетворять себя им.







Трек вышел на лейбле Sony Music Russia.



Maruv

Филипп Киркоров и Maruv нашли друг друга в психбольнице В свой день рождения Филипп Киркоров выпустил дуэт с украинской певицей Maruv (смотреть клип). «Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли... Здравствуй, 54-летний Филипп!», - иронично прокомментировал выход дуэта сам Филипп Киркоров.







По сюжету клипа, пожилой артист Киркоров пропадает, и ни у кого нет никакой информации о местонахождении артиста. А между тем, обольстительная медсестра в исполнении Maruv проделывает с ним некоторые манипуляции в закрытой психиатрической больнице, пичкая его таблетками...







Режиссёр клипа - Яна Чаплыгина, она нашла явные отсылки к...

Артисты отказываются ехать на «Славянский базар» к Лукашенко Организаторы белорусского международного фестиваля искусств «Славянский базар» пожаловались на давление на артистов, из-за которого те отменяют свое участие в фестивале. Дирекция фестиваля ранее разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, запланированных в Витебске на июль, но после этого в адрес заявленных артистов начали поступать обращения с просьбой бойкотировать мероприятие из-за политической ситуации в Белоруссии. Все белорусские оппозиционные каналы призвали белорусов отправлять сообщения в соцсети артистов с просьбой не приезжать, пока диктатор Лукашенко продолжает незаконно удерживать власть в стране, и льет кровь мирно протестующих...

Maruv перепела хит «Crush» 2011 года Украинская бодипозитивная певица Maruv выпустила свой кавер хита «Crush» 2011 года певицы Дженнифер Пейдж и клип на нее (смотреть клип). Maruv решила добавить к каверу несколько русскоязычных фраз вроде «не твоя я вовсе, не твоя я», сузить мелодический диапазон оригинальной мелодии и добавить к тембру страдальческие интонации.







Авторы оригинального трека: A. Goldmark, B. Cosgrove, K.B. Clark и M.C. Mueller. В оригинале песня звучала так:







Кроме того, певица рассказала о своих замыслах про клип:



«Наверное, это мое самое сложное, масштабное и интересное видео, в котором мы с Олей Бойко наконец презентуем наш новый...