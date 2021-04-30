Филипп Киркоров и Maruv нашли друг друга в психбольнице

«Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли... Здравствуй, 54-летний Филипп!», - иронично прокомментировал выход дуэта сам Филипп Киркоров.

По сюжету клипа, пожилой артист Киркоров пропадает, и ни у кого нет никакой информации о местонахождении артиста. А между тем, обольстительная медсестра в исполнении Maruv проделывает с ним некоторые манипуляции в закрытой психиатрической больнице, пичкая его таблетками...

Режиссёр клипа - Яна Чаплыгина, она нашла явные отсылки к фильму «Покровские ворота», классике советской кинокомедии.



Филипп Киркоров, Maruv

«Психологический fashion триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?», - говорится в описании клипа.