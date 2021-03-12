Maruv перепела хит «Crush» 2011 года

Maruv решила добавить к каверу несколько русскоязычных фраз вроде «не твоя я вовсе, не твоя я», сузить мелодический диапазон оригинальной мелодии и добавить к тембру страдальческие интонации.

Авторы оригинального трека: A. Goldmark, B. Cosgrove, K.B. Clark и M.C. Mueller. В оригинале песня звучала так:

Кроме того, певица рассказала о своих замыслах про клип:

«Наверное, это мое самое сложное, масштабное и интересное видео, в котором мы с Олей Бойко наконец презентуем наш новый проект - Submission Ballet».



Maruv