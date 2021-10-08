Maruv выпустила клип «Rich Bitch»

Новый трек – это музыкальная автобиография артистки, которую можно отправлять в ответ хейтерам на случай важных переговоров. «Шестидюймовые холмы и окровавленные туфли - это мой стиль и моя муза. Гипнотические дамы и пьяный ритм - вот как я зарабатываю деньги», - поет Марув.
«Еще один англоязычный трек от Maruv. Тут и обязательные духовые, любопытно обработанные, и латино-перкуссия. Крепко сделанный и отлично записанный трек. Maruv всегда удивляла тем, что несмотря на довольно невзрачные внешние данные (и по такому же принципу подобранный балет), она сумела создать почти культовый образ BDSM-доминантки. В клипе все это - в полный рост. Зайдет ли это на латиноамериканском рынке — не знаю, но трек крепкий, и для концертов - ценный актив», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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