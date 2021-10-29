Maruv спела в память дедушке «Ne zabudu»

«Я написала эту песню 5 лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел моих успехов. За это время я немного переосмыслила такое событие, как смерть близкого человека. И знаю, что все наши близкие всегда с нами, и все видят. Только сейчас я осмелилась выложить эту песню. Сегодня посвящаю эту песню всему моему роду», - говорит Марув.
Песня войдет в новый альбом “No Name”.
«Maruv выпустила еще один проходной трек, и это уже начинает немного пугать. Слишком много брака, слишком много неликвида. И ссылаться на то, что песня написана давно и тем более после смерти дедушки, - запрещенный прием. С Maruv происходит что-то тревожное. Видимо, на некоторое время нужно просто перестать следить за ее релизами, они халтурны до неприличия», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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