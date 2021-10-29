Maruv спела в память дедушке «Ne zabudu»

Maruv и The Hatters выпустили неожиданный дуэт Украинская певица Maruv и питерская группа The Hatters выпустили совместный англоязычный трек и клип «Bullet» (слушать песню). Трагическая история любви с налетом криминальной драмы, где сочетания тембров артистов не только идеально звучат вместе, но и создают особую музыкальную эстетику.







Представители совершенно разных музыкальных жанров звучат вместе достаточно органично? аккордеонные проигрыши и задумчивый голос Юрия Музыченко создают весьма необычный трек в дискографии Maruv.







Maruv, The Hatters



«Это потрясающая песня! Вы должны это послушать», - говорит Maruv.





Maruv выпустила клип «Rich Bitch» Украинская певица Maruv выпустила новый англоязычный трек и дэнс-клип «Rich Bitch» (смотреть видео). Новый трек – это музыкальная автобиография артистки, которую можно отправлять в ответ хейтерам на случай важных переговоров. «Шестидюймовые холмы и окровавленные туфли - это мой стиль и моя муза. Гипнотические дамы и пьяный ритм - вот как я зарабатываю деньги», - поет Марув.







«Еще один англоязычный трек от Maruv. Тут и обязательные духовые, любопытно обработанные, и латино-перкуссия. Крепко сделанный и отлично записанный трек. Maruv всегда удивляла тем, что несмотря на довольно...

Филипп Киркоров и Maruv перепели «Komilfo» на английском Филипп Киркоров и Maruv выпустили анлоязычную версию своего дуэта «Komilfo», назвав его No More (Komilfo English Version). Не так давно выходил русскоязычный вариант песни «Komilfo». Теперь все на английском, к тому же перевод вовсе не буквальный, это фактически новый текст с прежним посылом.







«Если в оригинальном дуэте Komilfo голос Филиппа был почти неузнаваем - сиплый и низкий, - то здесь он звучит гораздо мягче, что в такой воздушной песне гораздо приятнее. Прибавим к этому отличный английский у Maruv. Безусловно, эта англоязычная версия на порядок круче русскоязычной (где звучал еще и очень невкусный мат...

Maruv выпустила клип с самоудовлетворением Украинская певица Maruv выпустила новый англоязычный сингл и клип «Candy Shop» (смотреть клип). Режиссер Сергей Вейн поместил Maruv, как обычно, в стрип-клуб. Но в этот раз действо напоминает кошмарные сексуальные фантазии - певица и ее танцовщицы бессмысленно извиваются, соблазняют друг друга, а потом из потолка вылезает огромный пластмассовый червь, и они начинают удовлетворять себя им.







Трек вышел на лейбле Sony Music Russia.



Maruv