Maruv соблазнила мачо-полицейского Boosin

Исполнительница вместе с подругами соблазняет полицейского (Boosin) откровенными танцами и блестящими костюмами. Maruv меняет сразу несколько образов, добавляя градуса к концу действия с помощью всё более откровенных нарядов. Герой клипа не может устоять и присоединяется к их тусовке. Boosin пребывает на место преступления в сияющем костюме полицейского-мачо и запрещает провинившимся шалить.

Трек "I want you" был представлен в начале июня. Он напоминает предыдущие хиты певицы "Drunk groove", "Focus on me" и "Siren song". По словам Maruv, вместе с Boosin они записали эту композицию полтора года назад.

"Тогда ее еще рано было выпускать. А недавно мы поняли, что время пришло. Такую песню просто нельзя было оставлять "в архивах" надолго, поэтому мы решили представить ее сейчас", —рассказала Анна Корсун.



Maruv

Коллаборация Maruv с Boosin случилась спонтанно, прямо во время съёмок YouTube-шоу «По студиям». Музыканты за пять минут набросали первичный вариант песни, после чего решили сделать из импровизационного демо полноценный релиз с отсылками к своему первому хиту «Drunk Groove».

Она уточнила, что на этом дуэт останавливаться не собирается, и пообещала, что в скором времени слушателей "ждет много нового".