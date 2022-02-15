Maruv объявила о своей беременности

Сегодня Maruv исполнилось 31, и в честь такой даты она решила раскрыть тайну. Певица выложила снимки с беременным животом в латексе.



Maruv

«Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсун в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!», - написала певица.

Анна Корсун впервые станет мамой. 30-летняя артистка уже давно счастлива в браке со своим PR-менеджером Александром Корсуном. Поклонники то и дело интересовались, когда же звезды станут родителями, но долгое время влюбленные были заняты только карьерой.

Судя по опубликованным кадрам, Анна находится уже на последних сроках беременности. В марте у неё запланирован выход нового альбома.