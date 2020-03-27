Maruv не может вернуться на Украину после российских концертов

Maruv записала обращение в Instagram, обвинив украинское консульство в предвзятом отношении к ней. По ее словам, сотрудники ведомства не смогли предоставить ей необходимую информацию о процедуре возвращения домой.

"Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой... Это самое невежественное консульство... Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее".



Maruv

Певица заявила, что просто хотела, чтобы ей объяснили процедуру возвращения, но ей не предоставили информацию, а ответили, что "все, кто хотел уехать, уже уехали". Такое отношение сотрудников консульства девушка назвала предвзятым.

"У меня такой же паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированы конституцией, как и вам", - возмутилась она.

В связи с пандемией коронавируса власти Украины с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. По данным МИД, после этого 38 тысяч находившихся за рубежом украинцев обратились в дипломатические представительства для возвращения домой. В четверг "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) начала продажу билетов на специальный поезд Киев - Москва - Киев, на котором граждане России и Украины смогут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Поезд отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев 29 марта.