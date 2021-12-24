Maruv сказала себе «Прощай»

«Прощай» - баллада, в которой Анна Корсун иногда переходит на английский, но о чем она поет, понять все равно довольно сложно.
«Всё хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать «Прощай» старой главе моей жизни!», - говорит Maruv.
«Почти каждую неделю Анна Марув выпускает по новому треку, и это уже дико странно. Потому что ну все они настолько проходные, что ни разу не напоминают выход нового альбома, а скорее слив неликвидов вроде того, что Киркоров сделал со сборником «Романы». А в «Прощай» еще и английский язык появляется без причины. Лучше этого не слышать», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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