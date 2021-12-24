Maruv сказала себе «Прощай»

The Hatters: Maruv такая властная, что просто ужас! Группа «The Hatters» устроила презентацию своего нового альбома «Golden Hits» в эфире «Авторадио», и рассказала, каким образом к ним пришла идея выйти за рамки привычного для них процесса работы и обратиться к саунд-продюсеру. В этом году «Шляпники» отмечали свое пятилетие, и, к удивлению, уже скопили столько хитов, что хватило на золотой сборник. Но, правда, если обычно артисты такие альбомы выпускают не особо парясь, не пребывая в студии, Hatters сделали совсем по-другому.

- Это идет нам в зачет, - отметил фронтмен группы Юрий Музыченко. - Первый альбом назывался «Полная шляпа», поэтому мы имеем право. У нас есть очки в запасе, чтобы использовать такие лайфхаки, как сразу выпускать золотые хиты.



The Hatters...

Maruv: Филипп Киркоров не сопротивлялся! Украинская певица Анна Корсун, также известная как Maruv, поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым. На днях она презентовала свой новый альбом «No name» на «Авторадио» и принимала поздравления от ведущих шоу «Мурзилки Live» за награду на телефестивале «Песня года». На нем дуэт Филипп Киркоров и Maruv получил премию «Самый провокационный проект года».



Maruv откровенно поделилась, что ее связывает с королем поп-музыки и как родился дуэт с Филиппом Бедросовичем.



Maruv



«Он мне импонирует как человек. Он такой интересный, харизматичный, у него всегда есть чему учиться, - считает Maruv. -...

Maruv выпустила новый альбом «No Name» Украинская певица Maruv выпустила студийный альбом «No Name» (слушать альбом). Всего в альбом вошло 12 треков, большинство из них вышло ранее синглами. В том числе дуэты с Boosin и The Hatters.







«Этот альбом будет миксом из треков, которые написаны прямо с пылу с жару, и треков, которые у меня лежат достаточно давно. Несмотря на то, что некоторые треки были созданы в далеком прошлом, это очень классные треки, я просто их не осмеливалась выпускать.



Также в этом альбоме будет много музыкальных экспериментов, в том числе и в хип-хопе. Я пробую себя в формате...

Maruv спела в память дедушке «Ne zabudu» Украинская певица Maruv выпустила еще одну украиноязычную балладу «Ne zabudu» (слушать песню). «Я написала эту песню 5 лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел моих успехов. За это время я немного переосмыслила такое событие, как смерть близкого человека. И знаю, что все наши близкие всегда с нами, и все видят. Только сейчас я осмелилась выложить эту песню. Сегодня посвящаю эту песню всему моему роду», - говорит Марув.







Песня войдет в новый альбом “No Name”.



Maruv



«Maruv выпустила еще один проходной трек, и это уже начинает немного пугать. Слишком...