Кристина Агилера перепела «Reflection»

Кристина значительно переделала вокальную партию, сделав ее гораздо технически изощреннее, и завершает трек пронзительной высокой нотой на контрасте с полушепотом. А вот несколько наивная оркестровая аранжировка, увы, в песне осталась.

«Моя новая версия «Reflection» из «Мулан» уже здесь! Я нахожусь на старте нового этапа в своей жизни и намереваюсь обнять женщину, которой я стала и выросла в этом бизнесе. Так что эта песня очень важна для меня самой. Надеюсь, вам понравится этот свежий взгляд на «Reflection»».



Christina Aguilera

В клипе Кристина сидит на полу у лужи, в которой отражается, и действо перемежается сценами из мультфильма.

Дело в том, что 4 сентября состоится мировая премьера «Мулан» на Disney+. Поэтому предприняты усилия по маркетинговому продвижению старого фильма - в частности, в этот день выйдет саундтрек фильма (именно для его обновления Агилера выпустила новую версию), а в некоторых странах фильм заново выйдет на киноэкраны.