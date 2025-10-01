«Лицей»: Приятно, когда на концерты приходят уже семьями, с детьми!

Группа «Лицей» вновь доказывает статус мэтров отечественной эстрады, приняв участие в новом сезоне телешоу «Битва поколений». В эфире «Авторадио» артисты рассказали, каково это – быть классикой для нескольких поколений слушателей, и поделились планами на юбилей.



Вокалистки «Лицея» признались ведущим шоу «Мурзилки Live», что осознавать себя «легендой» одновременно приятно и странно.

«Подходят люди, мне кажется, что они выглядят старше меня, и говорят, что выросли на моих песнях. Но приятно, когда приходят уже семьями, с детьми», – поделилась бессменный лидер группы Анастасия Макаревич.



На «Авторадио» группа вживую исполнила свой главный хит – песню «Осень», доказав, что спустя десятилетия их музыка звучит так же свежо. А в следующем году коллектив отметит круглую дату – 35 лет с момента основания. Точной датой рождения «Лицея» стало 12 декабря – день, когда группа впервые выступила на большую аудиторию в программе «Утренняя звезда».

«Тогда же, за кулисами, и родилось название. До этого мы были «Каникулы». Но мы решили, что «Каникулы» не очень, и придумали «Лицей». Юбилей у нас грядет немаленький, думаю, грянем обязательно на какой-то большой площадке», – рассказала Анастасия.



В «Битве поколений» «Лицей» сразится с Юлианной Карауловой. На «Авторадио» группа представила свою версию песни «Так сильно», переработав ее в более роковом и гитарном ключе. Что касается каверов на собственные хиты, участницы «Лицея» относятся к ним с пониманием.

«Когда это сделано талантливо, почему нет? Всегда «за» и приятно, что помнят и делают», – заявила Анастасия.