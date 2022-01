The Weeknd стал самым прослушиваемым артистом на Spotify

Режиссер Матильда Финн показала историю, где танцующий в ночном клубе Абель Тесфайе вдруг видит человека, который похож на него, но сильно постарел. Он борется с искушением, что это всего лишь галлюцинация... В ранее вышедшем клипе Sacrifice The Weeknd попадает в чистилище и встречается с судьбой. The Weeknd Ранее Абель рассказал, что Dawn FM — часть его новой трилогии. Поклонники музыканта строят догадки, о чем она. Многие сходятся во мнении, что альбом After Hours показывает...

Режиссер Матильда Финн показала историю, где танцующий в ночном клубе Абель Тесфайе вдруг видит человека, который похож на него, но сильно постарел. Он борется с искушением, что это всего лишь галлюцинация... В ранее вышедшем клипе Sacrifice The Weeknd попадает в чистилище и встречается с судьбой. The Weeknd Ранее Абель рассказал, что Dawn FM — часть его новой трилогии. Поклонники музыканта строят догадки, о чем она. Многие сходятся во мнении, что альбом After Hours показывает...

Канадский артист The Weeknd выпустил пятый студийный альбом «Dawn FM» (слушать альбом).