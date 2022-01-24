The Weeknd стал самым прослушиваемым артистом на Spotify

Число слушателей композиций The Weeknd за месяц составило около 85,7 млн человек. Вторую строчку занимает канадский певец Джастин Бибер с 83,3 млн слушателей. В то же время Бибер продолжает удерживать первенство по абсолютному числу слушателей в месяц на Spotify за всю историю работы сервиса - 94,6 млн. Успеху The Weeknd способствовала популярность его нового альбома Dawn FM, выпущенного 7 января 2022 года, отмечает британское издание Daily Mail.



The Weeknd

Абель Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, ранее неоднократно становился лауреатом международных музыкальных премий, в том числе Grammy и MTV EMA. Его песни регулярно попадают в чарты Billboard Hot 100. По итогам 2021 года он вместе с американской певицей Билли Айлиш занял вторую строчку в рейтинге самых прослушиваемых в России поп-исполнителей по версии Spotify.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в РФ работает с лета 2020 года. На сегодняшний день он насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.