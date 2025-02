The Weeknd показал тревожный клип «Cry for Me»

В видео певец появляется в сверкающем наряде с капюшоном и идет за девушкой в кромешной тьме – при этом лица The Weeknd почти не видно.

Режиссерами видео стали участники творческого дуэта Cliqua, уже работавшие с The Weeknd над клипами «Take My Breath», «Save Your Tears» и «Popular».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





The Weeknd

Песня «Cry for Me» вошла в новый альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», релиз которого состоялся 31 января. В треклисте она идет вторым номером, и это уже пятый клип с альбома – после «Timeless», «Sao Paulo», «Open Hearts» и «Red Terror».