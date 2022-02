Spotify for Artists теперь на русском языке

Канадский певец The Weeknd стал лидером по числу слушателей в месяц на стриминг-платформе Spotify.

Число слушателей композиций The Weeknd за месяц составило около 85,7 млн человек. Вторую строчку занимает канадский певец Джастин Бибер с 83,3 млн слушателей. В то же время Бибер продолжает удерживать первенство по абсолютному числу слушателей в месяц на Spotify за всю историю работы сервиса - 94,6 млн. Успеху The Weeknd способствовала популярность его нового альбома Dawn FM, выпущенного 7 января 2022 года, отмечает британское издание Daily Mail.



The Weeknd



Абель Макконен Тесфайе,...