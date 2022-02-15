Spotify for Artists теперь на русском языке

Теперь музыкантам будет проще пользоваться инструментами, которые помогут им создать базу поклонников, развивать свою карьеру и привлекать новую аудиторию. Платформа предоставляет расширенные инструменты для проработки грядущих релизов, аналитики аудитории, прослушиваний и плейлистов.



Spotify

Теперь, когда Spotify for Artists поддерживает 26 языков, исполнители из разных стран смогут найти новых поклонников и воплотить мечты в реальность. В последнем обновлении помимо русского языка сервис стал доступен на арабском, вьетнамском, греческом, иврите, китайском (традиционном), корейском, русском, тайском и японском. Интерфейс Spotify for Artists изменится автоматически. Кроме того, пользователю доступен выбор языка в настройках.