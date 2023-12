Вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон в третий раз женился

Пара вместе с 2019 года. В марте артист рассказал об их помолвке. Это третий брак вокалиста.



Брюс Дикинсон и Лиана Дольчи

Дикинсон живет между двух городов — родным Лондоном и Парижем, где обитает его возлюбленная, сообщает Kerrang! Столицу Франции музыкант называет «экзотичным и богемным местом».

В 80-х Брюс был женат на Джейн Барнетт, а с 1990-го по 2019-й жил в браке с Падди Боуден. У них родилось трое детей. В 2020-м женщина трагически погибла у себя дома.

«Это ужасная трагедия, которая, судя по всему, является несчастным случаем. Наши дети Остин, Гриффин, Киа и я опустошены. Из уважения к Пэдди мы не будем давать никаких дальнейших комментариев в это очень трудное и болезненное для нашей семьи время», - высказался Брюс после смерти Падди.

Девять лет назад у Дикинсона была диагностирована третья стадия рака горла, после того как врачи обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа на его языке и ещё одну в лимфатическом узле на правой стороне шеи.

В мае 2015 года после облучения и девяти недель химиотерапии певец получил добро на операцию, а позже рассказал о своей борьбе с раком в автобиографии 2017 года "What Does This Button Do?"