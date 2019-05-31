Iron Maiden подала в суд на игру Ion Maiden

Iron Maiden подала в суд на компанию по производству видеоигр 3D Realms за игру Ion Maiden , которую они описывают как «невероятно вопиющее» нарушение их торговой марки.



Iron Maiden

В иске, требующем возмещения убытков в размере 2 млн долларов, утверждается, что название игры вызовет «путаницу среди потребителей», оно «практически идентично товарному знаку Iron Maiden по внешнему виду, звуку и общему коммерческому впечатлению» и «является попыткой сыграть на славе Iron Maiden».

В нем утверждается, что имя главного героя игры Шелли Харрисон созвучно с именем басиста Iron Maiden Стива Харриса, и что значок черепа похож на талисмана группы Эдди. В нем также утверждается, что игра похожа на собственную игру Iron Maiden - Legacy of the Beast, и приводятся отзывы фанатов, пишущих в интернете, о предположениях, что игра связана с ​​группой.

3D Realms, ранее разработавшие франшизы Duke Nukem и Max Payne, ответили в Твиттере, заявив, что они «рассмотрят все варианты, как только мы получим официальное уведомление о судебном процессе, и примут все необходимые решения в соответствующее время».

Игра все еще находится в разработке, и 3D Realms добавляет, что «все продолжают усердно работать над Ion Maiden, чтобы обеспечить лучший опыт в этом году».