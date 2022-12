Тейлор Свифт, Рианна и Леди Гага номинированы на премию «Золотой глобус-2023»

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2023 года. Среди номинантов - Тейлор Свифт, Рианна и Леди Гага.



Lady Gaga

Свифт, Рианна и Леди Гага сойдутся лицом к лицу в категории «Лучшая оригинальная песня — кинофильм». Свифт получила признание за песню Where the Crawdads Sing’s в фильме «Каролина»; Рианна была номинирована за фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда» с песней «Lift Me Up», которую она написала с Людвигом Йоранссоном и Темсом; а Леди Гага номинирована за «Топ Ган: Мэверик» с песней «Hold My Hand», созданная с помощью BloodPop и Бенджамина Райса. Другими номинантами в этой категории являются «Ciao Papa» (трек из «Пиноккио» Гильермо дель Торо») и «Naatu Naatu» из RRR.

В 2023 году номинантами на лучший оригинальный саундтрек к фильму стали: Картер Бёруэлл («Банши Инишерина»), Александр Деспла («Пиноккио» Гильермо дель Торо), Хильдур Гунадоттир («Говорящие женщины»), Джастин Гурвиц («Вавилон») и Джон Уильямс («Фабельманы»).

«Золотой глобус» 2022 года за лучшую оригинальную песню достался Билли Айлиш и Финнеасу за песню «No Time to Die». А Ханс Циммер получил награду за лучший оригинальный саундтрек за свою работу над «Дюной». Кроме того, Леди Гага была номинирована на лучшую роль актрисы в драматическом кино, но не получила «Золотой глобус».

Церемония вручения премии «Золотой глобус» 2023 года состоится 10 января.