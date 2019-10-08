Рианна готовит автобиографию в картинках

Как сообщает Rolling Stone, это будет 504-страничная книга, содержащая более тысячи фотографий, на которых задокументированы артистка и её жизнь. Многие из снимков ранее нигде не публиковались. Автобиография выйдет в издательстве Phaidon 24 октября 2019 года.

Пресс-релиз обещает, что книга охватит самые яркие моменты жизни певицы и покажет её детство на Барбадосе, мировые туры, артистку в окружении друзей и семьи и многое другое. В официальном заявлении сама Рианна поблагодарила «талантливых артистов и художников», принявших участие в создании книги, и сообщила, что вместе с ними работала над автобиографией более пяти лет.



Rihanna

Книга является крупноформатной и весит около 7 кг. Помимо обычного издания, которое будет стоить 150 долларов, есть также три созданных совместно с компанией Haas Brothers версии, которые выпустят ограниченным тиражом. Версия под названием «This Sh- is Heavy» выйдет 10 октября и будет стоить 175 долларов, а дополнительная расширенная версия будет выпущена 20 ноября, её стоимость составит 5,500 долларов. В самой дорогой и шикарной версии под названием «Stoner» к книге прилагается мраморный пьедестал для её хранения – этот тираж уже раскуплен, причём одна из десяти копий приобретена на аукционе артисткой Карди Би. Она заплатила за книгу с пьедесталом 111 тысяч долларов.