Rihanna рассказала подробности о своем регги-альбоме

В интервью журналу Vogue около года назад она подтвердила, что намерена выпустить пластинку, в которой будет чувствоваться влияние её карибских корней, а сейчас в беседе с изданием T артистка раскрыла некоторые подробности.



Rihanna

Даты выхода у релиза пока нет, но певица пошутила, что собирается назвать альбом «R9» из-за беспокойных фанатов, которые постоянно спрашивают её, когда выйдет пластинка.

- Они преследуют меня с этим их «R9»: «R9, R9, когда выйдет R9?». Как я могу выбрать другое название, если это уже выжжено у меня на подкорке? — заметила Рианна.

Она опровергла слухи о совместной работе с Леди Гагой, сообщает Intermedia, однако заявила, что не прочь записать с кем-нибудь дуэт.