Рианна впервые за 4 года выпустила песню

Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся сегодня ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной, а также Дрейком.

В мелодичном треке Believe It, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу.



Rihanna

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. До этого такой долгий перерыв был только после выхода Unapologetic в ноябре 2012 года. Ожидалось, что новые песни появятся в декабре 2019 года, но этого так и не произошло.