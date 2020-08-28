Селена Гомес бросила работу и станцевала с Blackpink

Авторами трека наравне с Селеной Гомес и продюсерами стали Ариана Гранде и Виктория Моне. Это второй сингл из первого корейскоязычного студийного альбома Blackpink «The Album», который выйдет 2 октября.

В красочном клипе Селена Гомес работает продавщицей мороженого, но бросает работу ради танцев и развлечений. Певицы отдыхают в сказочных декорациях, напоминающих домик для Барби, катаются на велосипедах, болтают по телефону, танцуют, катаются с надувных горок, обнимаются с собакой и капибарой и, конечно, едят мороженое. Специально для этого клипа испытывающая проблемы с лишним весом Селена Гомес значительно похудела.



Кадр из клипа