Селена Гомес переиздает Revival на его 10-летие

Альбом «Revival», выпущенный 9 октября 2015 года, в течение недели возглавлял чарт Billboard 200 и продержался там в общей сложности 69 недель. Синглы «Good for You», «Same Old Love» и «Hands to Myself» вошли в десятку лучших хитов Гомес в Hot 100.



Revival

Делюкс-издание на виниле к 10-летнему юбилею альбома Revival уже доступно для предзаказа эксклюзивно в интернет-магазине Гомес. Альбом представлен в бордовом цвете и дополнен фотографией поп-звезды. Издание дополнено новой обложкой альбома.

«Это мой Revival, — написала Гомес в соцсетях. - Оформите предварительный заказ на делюкс-винил Revival к ​​10-летнему юбилею. Альбом Revival Deluxe впервые доступен на виниле, и я очень рада, что вы получите всю коллекцию».

Новый виниловый релиз Revival включает в себя 14 треков. По сравнению со стандартным списком из 11 песен, на пластинке добавлены «Me & My Girls», «Nobody» и «Perfect», которые изначально были включены в подарочное издание Revival, выпущенное в Северной Америке. Дополнительные бонус-треки эпохи Revival «Outta My Hands (Loco)» и «Cologne», представленные в издании альбома для Target, в этот релиз не вошли.

Ожидается, что предварительные заказы на виниловую пластинку Revival deluxe поступят в продажу 3 октября, в тот же день, когда подруга Гомес Тейлор Свифт выпускает альбом The Life of a Showgirl.