От сердца Селены Гомес все вещи летают

Режиссер Лос Перес снял историю о том, что в сердце Селены бьется алый пульсар в виде сердечка, от которого все предметы в комнате взлетают, пробивают крышу дома и улетают в небо.

Сама певица поет о расставании с парнем, который не ценил ее, но она справилась с болью, и теперь она «пуленепробиваемый сундук».



Selena Gomez

«Это начало того, что я давно хотела исследовать. Надеюсь, вам это нравится так же, как и мне», - говорит Селена Гомес.

Судя по видеоряду, речь идет о вирусной рекламе новых духов от Селены Гомес (тайну она не раскрывает, однако обещает продолжение). Однако вполне можно воспринимать песню как полноценную латино-балладу.