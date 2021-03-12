Селена Гомес выпустила первый испаноязычный альбом

Макси-сингл выпущен 12 марта 2021 года лейблом Interscope Records, он состоит из 7 песен. Ранее вышли синглы «De Una Vez», «Baila Conmigo» и «Selfish Love».

«Это было то, чем я хотела заниматься в течение 10 лет, работая над испанским проектом, потому что я так горжусь своим наследием и искренне чувствовала, что хочу, чтобы это произошло. Просто со всем этим разделением в мире есть что-то в латиноамериканской музыке, что в глобальном масштабе просто заставляет людей чувствовать вещи, понимаете?», - говорит Селена Гомес.



Selena Gomez

В связи с пандемией COVID-19 Revelación был почти полностью записан удаленно, в домашней звукозаписывающей студии при помощи Zoom. Гомес наняла языкового тренера, чтобы помочь ей восстановить испанский словарный запас и поработать над акцентом. В итоге Revelación получился как структурированная смесь американского R&B, электро-попа и обильного реггетона.

Когда снова станет безопасно, Гомес планирует отправиться в свой первый постпандемический тур по Южной Америке .