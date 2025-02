Селена Гомес выпустила песню с женихом Бенни Бланко

Новый альбом Селены Гомес называется «I Said I Love You First» и выйдет 21 марта. Это совместная пластинка с музыкальным продюсером Бенни Бланко – женихом певицы: уже можно послушать сингл «Scared of Loving You».

«Мой новый альбом I Said I Love You First с моим лучшим другом Бенни Бланко выйдет 21 марта. А наша первая песня Scared of Loving You уже есть на всех стриминговых платформах».

Над «Scared of Loving You» работал Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш и соавтор ее песен. Он не впервые сотрудничает с Селеной Гомес: в 2019-м он спродюсировал хит «Lose You to Love Me», который возглавил Billboard Hot 100 и стал первым «номером один» в карьере исполнительницы.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Селена Гомес и Бенни Бланко

Кроме «Scared of Loving You», в альбоме «I Said I Love You First» будет еще 13 треков, их названия не сообщаются. Также говорится, что «Scared of Loving You» – не заглавный сингл, а тизер-интерлюдия, дающий некоторое представление о релизе. Скорее всего, полноценный лид-сингл с релиза Селена Гомес представит позже.

Альбом будет посвящён истории любви пары и охватит самые важные моменты: первую встречу, влюблённость и мысли о совместном будущем.

В январе Селена Гомес выложила в соцсети видео из домашней студии. Фанаты решили, что она работает над материалом вместе с Бенни Бланко и не ошиблись. Теперь Гомес фактически подтвердила слухи. Тем более, что Бланко уже сотрудничал с певицей, приложив руку к ее хитам «Same Old Love» и «Kill Em with Kindness». Музыканты знакомы давно, но встречаться начали лишь в июне 2023-го. Когда они поженятся, пока неизвестно – хотя в 2024-м ходили слухи о скорой свадьбе.