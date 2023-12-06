Blackpink все-таки продлили контракт со своим лейблом

Об этом лейбл сообщил 6 декабря в официальном заявлении. Отмечается, что Blackpink «подписали эксклюзивный договор на групповую деятельность».

Вопрос продления долго оставался неопределенным – предыдущие контракты Blackpink истекли еще в августе. Ходило много слухов, что участницы группы покинут YG Entertainment: сначала шла речь об уходе Дженни Ким, потом – о Лисе Манобан. В середине ноября появилась новость, что лейбл никак не может договориться с Blackpink – но, видимо, стороны все-таки пришли к обоюдному соглашению.



Blackpink

В пресс-релизе YG Entertainment говорится, что Blackpink будут записывать новые альбомы и давать концерты в разных странах мира «при полной поддержке» со стороны лейбла. Как отмечает основатель YG Entertainment Ян Хёнсок, группа по сути представляет и YG, и k-pop, поэтому компания окажет «безусловную поддержку» Blackpink.

Многие k-pop-фанаты считают, что YG должен был сделать все, чтобы оставить Blackpink у себя: они приносят лейблу более 85% прибыли. Из-за неясностей с контрактами Blackpink долго откладывался дебют BabyMonster, новой женской группы YG Entertainment. 27 ноября Babymonster все же официально дебютировали, выпустив клип «Batter Up». Дебют получился неоднозначным: с одной стороны, видео собрало 71 млн просмотров, с другой – трек сильно критиковали за банальность. Некоторые поклонники k-pop даже подозревают, что YG Entertainment находится в творческом кризисе.