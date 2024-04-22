HiFi-стриминг Звук выделит 3 млн рублей на поддержку молодых артистов

«Звучи громче» — это бесплатный онлайн-кэмп для начинающих артистов, где эксперты индустрии помогут артистам создать свой сценический образ и подготовить креативное продвижение их нового релиза. Независимо от города проживания, у всех будет возможность громко заявить о себе.



ТЕКСТ

Проект — образовательный, нацелен на начинающих артистов и членов их команд. Онлайн-кэмп разбит на три этапа: обучение, в котором за выполнение заданий будут начисляться баллы, защита презентаций артиста и финальный концерт. За время работы с экспертами проекта участники узнают, как создать мифологию артиста и построить вселенную своего музыкального проекта. Среди экспертов кэмпа, которые будут читать лекции о музыкальной индустрии — Вадим Хохлов, юрист, руководитель юридического департамента лейбла CPLUS, Гоша Вишну, режиссёр, участник лейбла Dead Dynasty и сооснователь объединения Duga и другие. Музыканты разберутся, как устроена индустрия, получат необходимые знания и инструменты для продвижения треков, поймут, что нужно делать, чтобы привлечь внимание слушателей.

10 участников, по итогам обучения и презентации набравшие наибольшее количество баллов, попадут в финал и получат возможность исполнить новый трек на заключительном концерте в Пространстве Студио. Общий призовой фонд 3 миллиона рублей (до вычета НДФЛ). Его поделят поровну между 4 победителями и передадут им в формате релизного пакета на создание и продвижение творчества. Каждый победитель получит набор услуг от партнеров на выигранную сумму. Это в том числе – аренда студии звукозаписи, видеосъёмка контента, а также продвижение грядущих релизов. Абсолютно все по итогам онлайн-кэмпа смогут ответить на вопрос: как стать заметнее и позволить своей музыке звучать громче?

Отборочный этап начинается 22 апреля и продлится до 12 мая, подробности участия по ссылке: zvuchi-gromche.ru. Образовательная программа кэмпа пройдет с 20 мая по 30 июня.

Екатерина Комиссарова, директор по развитию Студио и работе с талантами, делится, как родилась идея кэмпа и почему важно реализовывать такие проекты на федеральном уровне, чтобы активнее поддерживать развитие региональных музыкальных сцен:

«Мало написать песню — нужно ещё донести её до людей, сделать так, чтобы твоя музыка была услышана. Сложнейший вызов, с которым сталкиваются молодые таланты — это продвижение. Особенно сложно тем, кто развивает свои проекты в регионах: у нас огромная страна, где много талантов, но из её отдалённых уголков трудно пробиться. Чтобы продолжать заниматься творчеством, начинающие артисты нуждаются в поддержке. Причём поддержке всесторонней: часто опыт экспертов и возможности промо от стриминговой площадки не менее значимы, чем грантовый фонд. Поэтому Звук вместе с приложением для артистов Студио не просто выделяет деньги на поддержку индустрии и молодых артистов, а ещё и делает онлайн-кэмп, где будут победители, но не будет проигравших: все участники кэмпа научатся грамотно распределять свои ресурсы и креативно продвигать музыку».

Таланты со всей страны могут претендовать не только на приз: каждый участник проекта получит дополнительную внутрисервисную поддержку релизов от команды Звука. С помощью плейлистов Громче, в которые молодые артисты попадают через приложение для артистов Студио, Звук открывает новые имена — и кэмп пополнит этот список новыми талантливыми фрешменами. Также у всех участников «Звучи громче» будет возможность познакомиться с экспертами из команды стриминга и приложения для артистов, чтобы делать в будущем совместные проекты.