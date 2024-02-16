Юлия Савичева советует тем, кому плохо, слушать ее песню «Девочка»

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Певица Юлия Савичева выпустила новую песню «Девочка» (слушать песню).

Трек включает ряд мотивационных фраз, подбадривающих лирическую героиню:

«Девочка, внутри тебя вселенная. Ты плачешь из-за мелочи, ну зачем? Нужно любить себя!»

Песню написали Савелий Силява и Екатерина Данилова на стихи Алексея Мишутина.

«Представляю вам мою новую очень личную песню «Девочка». Каждый раз, когда вам больно, грустно или вы не верите в себя и свои силы, включайте эту песню на всю громкость и пойте вместе со мной!», - написала Юлия Савичева в соцсетях.

Юлия Савичева
Юлия Савичева

Релиз осуществил лейбл Fenix.

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