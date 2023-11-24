Юлия Савичева показала историю абъюзивной «Не до любви»

Режиссером клипа стала Алина Верипя, главные роли сыграли Юлия Савичева и Игорь Чернявый.

«История, которую я слишком долго носила в себе», - говорит Юлия Савичева.



Юлия Савичева

Видео рассказывает драматичную историю отношений мужчины и женщины. В их жизни присутствует страсть, абьюз, взаимные упрёки, слёзы, разочарования. В финале клипа Юлия Савичева, расставшись с партнёром, оказывается на сцене с электрогитарой и «отрывается» с ней.

«Да, у меня были абьюзивные отношения, - рассказала Юлия. - Я никогда не думала, что это меня коснётся, но в моей жизни был такой человек, я испытала эмоциональный абьюз. Я благодарна этому опыту, я многое поняла и осознала. История, показанная в клипе, вымышлена — на меня не поднимали руку, но считаю своим долгом напомнить каждому, что абьюз — это ненормально, нужно бежать из этих отношений, человек не изменится. Любите и цените в первую очередь себя».

Авторы песни «Не до любви» - Кирилл Геймбух и Анна Коронаева. Композиция выходила отдельным синглом в сентябре 2023 года.