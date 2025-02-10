Dream Theater выпустил альбом «Parasomnia»

Это первая пластинка коллектива с участием легендарного состава: вокалиста Джеймса Лабри, гитариста Джона Петруччи, басиста Джона Маянга, клавишника Джордана Рудесса и барабанщика Майка Портного; с момента выхода альбома «Black Clouds & Silver Linings» 2009 года.

Майк Портной — один из тех уникальных музыкантов, кого легко узнать с первого удара барабанных палочек. Подобно Дэйву Ломбардо, Нико Макбрейну и покойному Джои Джордисону, он обладает неповторимым чутьём и оригинальностью, поэтому долгое время фанатам пришлось привыкать к Dream Theater без его игры. Но теперь он вернулся, и «Parasomnia» — первый плод этого возобновлённого сотрудничества.



Dream Theater

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«Parasomnia» возвращает к классическому звучанию ранних альбомов Dream Theater, таких как «Awake» и «Images and Words», но при этом каждая мелодия пронизана многолетним творческим опытом музыкантов и тщательно продумана. «Parasomnia» - концептуальный альбом, куда вошли 8 треков, рассказывающих о кошмарах, лунатизме и прочих вещах, которые происходят во сне, вплоть до случайного убийства собственной жены. На YouTube большинство треков проиллюстрированы соответствующими анимационными клипами.

«Я в полном восторге от процесса и материала, — поделился Петруччи в интервью журналу Prog. — Мы с Майком Портным и раньше сотрудничали: мы даже вместе гастролировали в поддержку моего сольного альбома. Но теперь он вернулся в группу, и кажется, будто мы не сбились с ритма, и нам снова по 18 лет. Работа шла очень гладко. Между нами определённо существует неоспоримая творческая химия. В жизни встречаются люди, между которыми возникает связь на художественном уровне, и материал рождается сам собой».