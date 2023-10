Майк Портной вернулся в Dream Theater

Ударник-виртуоз, который является одним из сооснователей группы, покинул состав прог-метал коллектива 13 лет назад. Dream Theater объявили, что приступают к записи нового альбома вместе с Майком. Портной воссоединится с гитаристом Джоном Петруччи и басистом Джоном Мьюнгом (трио создало группу в музыкальном колледже Berklee в 1985 году), а также с вокалистом Джеймсом Лабри и клавишником Джорданом Рудессом.



Dream Theater с Майком Портным

Сам барабанщик прокомментировал:

«Я переполнен радостью от того, что возвращаюсь домой и воссоединяюсь со своими братьями! У всех нас так много общей истории … так много воспоминаний, так много музыки … и мы приближаемся к 40 годам с начала этого путешествия! Идея создавать новую музыку вместе настолько захватывающая, и я абсолютно не могу дождаться, чтобы отправиться в путь и начать играть вживую для нового поколения поклонников, которые никогда не видели этот состав раньше. Нет лучше места, чем дом!»

Dream Theater отправятся в студию, чтобы начать работу над своим 16-м студийным альбомом и первым с Портным после альбома 2009 года "Black Clouds & Silver Linings".

Игравший на месте Портного эти 13 лет Майк Манджини поблагодарил Dream Theater и поклонников коллектива за время, проведенное в группе.

«Я понимаю решение Dream Theater вернуть Майка Портного в это время. Как было сказано с первого дня, моё место не должно было заполнять все те роли, которые Майк занимал в группе. Я должен был играть на барабанах, чтобы помочь группе продолжать существовать. Моя основная роль состояла в том, чтобы поддерживать живое шоу на должном уровне каждый вечер, и это было насыщенным и плодотворным опытом. К счастью, я приобрёл опыт игры с этими легендарными музыкантами, а также запомнил весёлые моменты. Мне также очень понравилось проводить много времени со съёмочной группой. А ещё я получил премию "Грэмми", что не может не радовать. Поклонникам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы хорошо ко мне отнеслись. Я очень дорожу фотографиями, на которых вы все сходите с ума и веселитесь. Наконец, я очень люблю группу, команду и менеджмент и желаю им и всей организации всего самого лучшего».

Сейчас музыкант готовит к выходу свой дебютный сольный альбом «Invisible Signs». Его релиз ожидается уже в ноябре.

Петруччи добавил:

«Игра Майка Манджини на барабанах — это нечто неземное, и я очень благодарен ему за то время, которое он провёл с нами в DREAM THEATER. Я очень горжусь той потрясающей музыкой, которую мы создали вместе и которая вылилась в нашу первую победу на "Грэмми" в прошлом году, а также бесчисленными волшебными моментами, которые мы разделили на сцене за последние 13 лет. Я желаю ему всяческих успехов в его дальнейших музыкальных начинаниях. Я невероятно рад снова приветствовать Майка Портного в Dream Theater! Он один из основателей группы, мой давний друг и невероятно талантливый и творческий барабанщик, и я знаю, что его возвращение принесёт в DT обновлённый дух, страсть и энергию, которые все мы, включая наших поклонников, будем радостно приветствовать. Я не могу дождаться, когда мы засучим рукава и вернёмся в студию!»

Последний на данный момент альбом Dream Theater «A View from the Top of the World» вышел два года назад.