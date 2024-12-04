Dream Theater выпустил величественный «A Broken Man»

Трек длиной в восемь с лишним минут открывается шквалом зацикленных риффов, вызывающих каскад заполнений и впечатляющую работу барабанщика Майка Портного. Помимо того, что это второй сингл с LP, это также единственная вторая песня, которую мы услышали с тех пор, как он вернулся в группу. Как и в предыдущем треке «Night Terror», его навыки полностью продемонстрированы.

Интенсивность вокальных партий Джеймса ЛаБри несколько снижена, поскольку он поет об ужасах и бессмысленности войны, хотя песня в целом довольно тяжелая для Dream Theater — Портной, по-видимому, высвобождает часть этой тяжести, вернувшись в состав (если судить по этим первым двум песням).

Согласно пресс-релизу группы, наложенный звук в начале трека — это «действительные голоса ветеранов, рассказывающих о своих личных ужасах и воспроизводящих травмирующие события военного времени».

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Dream Theater

Parasomnia, длящаяся 71 минуту и ​​состоящая из восьми треков, была спродюсирована Петруччи и смонтирована Джеймсом «Джимми Ти» Меслином, сведение Энди Снипом. Давний соратник группы Хью Сайм снова внес вклад в оформление обложки.

Parasomnia будет доступен в нескольких физических конфигурациях, включая роскошный бокс-сет 2-CD/Blu-Ray (включая инструментальные композиции, микс Dolby Atmos 5.1 Марка Гиттинса, стереомиксы высокого разрешения, анимированные визуализаторы и 68-страничный буклет). Также будут доступны различные варианты винила с двойным разворотом, а также отдельный релиз CD в диджипаке.

Тем временем Dream Theater отправится в ранее анонсированный тур по Северной Америке в день выхода альбома, стартовав 7 февраля в Филадельфии.