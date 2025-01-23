Dream Theater показали концертные будни в «Midnight Messiah»

Трек знаменует собой еще одну веху для мастеров прог-метала, в нем впервые с 2009 года в тексты песен внес свой вклад барабанщик Майк Портной, который вернулся в группу в конце 2023 года после 13-летнего отсутствия.

Самый цепляющий из синглов альбома на данный момент, «Midnight Messiah» открывается шатким, замедленным темпом, который вскоре превращается в риффовую тренировку с грувом. Есть намеки на хард-рок и классический металл, особенно в первой половине трека, с группой, выдающей соло и прог-флексы во второй половине.

«Было здорово снова писать тексты и вносить вклад в эту главу истории Parasomnia, — прокомментировал Портной в пресс-релизе. - Поклонники DT могут получить удовольствие от открытия некоторых скрытых самородков, которые я заложил в песню, ссылаясь на многие из моих прошлых текстов DT... А музыкальное видео отлично передает волнение от первых двух этапов тура, которые мы недавно завершили по Европе и Южной Америке. Как раз вовремя, чтобы подготовиться к нашему следующему этапу по Северной Америке, к которому мы так рады приступить».

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Dream Theater

Начало этого тура уже не за горами — 7 февраля, в тот же день, когда выйдет альбом, в Филадельфии. Североамериканская часть тура в честь 40-летия группы Dream Theater пройдет на аншлаговом концерте 22 марта в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Parasomnia был спродюсирован Petrucci, смонтирован James 'Jimmy T' Meslin, и сведен Andy Sneap. Дизайнер Hugh Syme, также известный по своей работе с Rush, снова возвращается, чтобы создать поразительную обложку.

Альбом будет доступен в виде ограниченного тиража в виде делюкс-бокс-сета, двухпластинчатого винилового диска весом 180 г и буклета на 12-страничном виниловом диске, специального издания на CD в формате Digipak, а также в виде цифрового альбома (включая Dolby Atmos, сведенный Марком Гиттинсом).