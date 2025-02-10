Елена Ваенга спела на концерте модного «Бобра»

Группа Slava Skripka впервые исполнила этот свой хит летом 2024 года на шоу «Прослушка». За основу композиции взят польский мем «Bobr, kurwa». При исполнении фрагмента «Бобра» Елена Ваенга заявила:
«Молодец пацан, классную песню сочинил!»
Также Елена Ваенга посетовала, что полицейские не приглашают ее выступать на своих праздниках.
«Меня никогда не зовут на День милиции, - цитирует певицу издание 73online. - Хотя я их уважаю. Даже отмечаю их праздник. А не зовут, думаю, из-за песни: «Меня любят банкиры, хотят миллионеры, а я влюбилась, мама, в милиционера»».
Уже несколько недель сингл «Бобр» возглавляет хит-парад Яндекс Музыки.
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