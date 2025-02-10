Елена Ваенга спела на концерте модного «Бобра»

Картункова и Моргунова, постоянные участницы шоу «Однажды в России», появились на фото с Еленой...

Картункова и Моргунова, постоянные участницы шоу «Однажды в России», появились на фото с Еленой...

Актриса Ольга Картункова выложила фото Елены Ваенги, себя и Екатерины Моргуновой, где очевидно, что...

Актриса Ольга Картункова выложила фото Елены Ваенги, себя и Екатерины Моргуновой, где очевидно, что...

В альбом вошло 11 треков, в том числе дуэты со Стасом Пьехой «У меня на губах», заглавная песня «Ре...

В альбом вошло 11 треков, в том числе дуэты со Стасом Пьехой «У меня на губах», заглавная песня «Ре...

Что Елена Ваенга давно уже не русский шансон, а латино-джаз - не знают только самые упертые. Или не...