Елену Ваенгу просили говорить поменьше, но не получилось

Аншлаг и восторженный прием ожидал Елену Ваенгу на фестивале «Славянский Базар 2018» в Витебске. Она тут частая гостья, и с каждым разом зрителям предстает новая Ваенга. Удивительно, как быстро прогрессирует певица и ее оркестрик: давно уже нет ни намека на аранжировки в стиле русского шансона, куда ранее определили было новую звезду. Сначала появились полуджазовые аранжировки, импровизации духовой группы, раскованный бас. А теперь…

Теперь оркестр Ваенги звучит в лучших традициях европейской качественной поп-музыки. Полностью живой звук, никакого плейбека. Много босанов, отсылок к прог-року, много зажигательных балкано-цыганских аранжировок (как не вспомнить выступавших на этой же сцене Бреговича и Кустурицу несколько дней назад). Щедрая перкуссия, сразу два перкуссиониста, крепкие барабаны, духовая секция. И идеальная музыкальность: сама Ваенга прекрасно слышит каждого из своих музыкантов, и оркестр чутко реагирует на любой жест, любой взгляд певицы, которая уже работает как дирижер.



Елена Ваенга

И сама Ваенга в прекрасной форме. Не только вокальной, но — артистической. Ведь Елена Ваенга — главный продолжатель великих традиций Аллы Пугачевой, она поет актерскую песню. Она проживает каждую песню как жизнь. Если раньше еще можно было поставить рядом с ней Лолиту, то теперь приходится признать, что Ваенга как поющая актриса ушла далеко вперед, в прорыв.

Начала с романса «Не любил». Боже, как она-то изменилась со времени знакомой всем записи… Хрустальный звук, перебор двух акустических гитар, короткие внятные акцентики духовых, и никакого надрыва в голосе — только хрусткая ностальгия и печальная распевность. Песня обрела новую жизнь. И сразу, чтобы потом не возвращаться к этой мысли: соло-гитара больше не дублирует мелодию припева вообще ни в одной из песен, только переосмысление. «Королева» же, напротив, обрела нервность и мистичность, - горящие страстные глаза Ваенги, акценты она ставит образной жестикуляцией, будто руны пальцами показывает. И куда делись те вялые окончания фраз? Ваенга рубит их топором. И решительно идет дальше, физически идет по сцене, как по эшафоту.

Трогательно было наблюдать: песня «Невеста», в ней эффектное гитарное соло в духе Клэптона (зачатки его есть в альбоме New), и вдруг Ваенга замечает, что на экранах показывают ее, а не гитариста. Она аффектированно машет в сторону световой будки, затем срывается и бежит к гитаристу, чтобы стать рядом с ним и гитариста уж точно показали бы. А после соло целует макушку гитариста Михаила Алексеенко в знак благодарности.

А что же насчет говорить поменьше? После относительно новой песни «Север» Ваенга сообщила, что организаторы попросили ее говорить поменьше. Времени мало, идет телесъемка, а песен много. «Но вы же видите, что я говорю?» - спросила Елена под смех зала. Она рассказала, что пригласила на концерт очень хороших певцов, которых ни по ТВ, ни «даже по радио» не крутят. И все откликнулись, прилетели. «Но вы сами все услышите. Может, я зря все это сказала, вы же сами услышите?» - снова смех в зале. Позднее Ваенга заметила, что журналисты стали добрее к ней, потому что «подпевают», а раньше так не делали...

Гости же действительно отменные. Сначала появилась Людмила Соколова, спела культовую песню Johnny от Vaya Con Dios (знакомую обывателям по телешоу "Три аккорда", где Ваенга была в жюри и призналась Соколовой в любви), а затем и «Кони привередливые» Высоцкого дуэтом с Ваенгой. Да, это странная версия Высоцкого, она распевная. Но совершенно органично передает смысл песни, а Соколова еще и хрипотцы дала. Затем в качестве «гостя» появился трубач группы Михаил Яцевич, но с гармошкой и лукавой «Ойся ты ойся». Кубинский супер-вокалист Роберто Кель Торрес (победитель «Новой Волны 2013» и бывший солист Кубинской оперы) показал поразительное владение лирическим тенором, поистине романтический певец, а Ваенга еще и спела с ним на испанском. Закатившийся на сцену Михаил Бублик спел дуэтом с Еленой «Что мы наделали», страстного рок-н-ролл дал Арчи Бурчуладзе в дуэте «Ре, ля». Александр Малинин привычно пел дуэт «Две души». «Ой, наверное, я впервые в жизни пою с народным артистом», - кокетливо сверкала глазами Ваенга, позабыв, что они пели этот же дуэт на этой же сцене еще в 2013 году. Появился и Интарс Бусулис, спев дуэтом «Неву» - хотя зрители больше ждали «Гравитацию», и Ваенге пришлось объяснять, что времени не хватает.

После обязательных хитов вроде «Абсента» и «Курю» (Ваенга тут заставила духовиков по очереди импровизировать на тему, и кайфовала в сторонке!) состоялось и вовсе сугубо музыкальная история. «Шопен﻿» исполняется под рояль и с вступлением и кодой из Шопена. Так вот, Елена остановила пианиста Константина Данилова, и коду попросила переделать, - спела белорусскую народную «Купалинку»! Это выглядело уважительно и трогательно. Завершился концерт неизбежной расставалочкой «Желаю», времени до следующего концерта фестиваля осталось в самом деле мало, и Ваенга пообещала в следующий раз приехать с полноценным длинным концертом, «а то не напелась».



Елена Ваенга с оркестром и ее гости

Самое же главное, что Елена Ваенга превратилась в главную актрису-певицу на российской сцене. Органика Ваенги поразительна и восхитительна — она будто не умеет лгать вообще, не умеет натягивать эти эстрадные резиновые улыбки, она остра, жива, эмоциональна. Она злится, иронизирует, смеется так, как никто настолько искренне этого не делает сегодня. Это настоящий театр песни имени Аллы Пугачевой, никто сейчас не умеет это делать так, как делает Елена Ваенга (публично никогда и не претендовавшая на эти лавры). И еще это первоклассное музыкальное действо, звук оркестра эволюционировал в невероятную качественную эйфорию от живого взаимопонимания и профессионализма. Жаль, Горан Брегович не задержался в Витебске, - ему бы это точно понравилось...

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