Елена Ваенга - «1+1 (Дуэты)»

Удивляться, что для альбома дуэтов "1+1" выбраны оркестровки в духе латино с обильными эстрадно-джазовыми импровизациями, не стоит. Ваенга не стала от этого джазовой певицей ни на секунду. Ей хватает музыкальной чуткости не только реагировать на все плюшки, что придумывают ее супер-профи музыканты, в первую очередь гитарист Иван Любимов, но и дирижировать ими. Однако ее укорененный в романсовой природе вокал позволяет разве что пригубить глиссандо или отыграть затакт. Не более.

Дуэты с Вайкуле, Бусулисом, Бубликом, собственной бэк-вокалисткой Аленой Петровской, зажигательным Роберто Кель Торресом и др. ровным счетом ничего не открывают в певице, зато многое говорят ее способности к работе в дуэте. Она умеет. Нигде не выпячивается, слышит партнера. Но дает ли это что-то прибавочное к собственно песням? Пожалуй, нет. На последнем "Славянском Базаре" меня искренне удивляло, как органично Ваенга смотрится рядом со знойным мачо Торресом, и насколько мало это прибавляет содержательного к латино-попу кубинца, активно продвигающегося на европейской сцене.

Ваенга как вода, принимает форму сосуда: будь то партнер по дуэту или аранжировщик ее собственного оркестра. Это можно счесть признаком профессионализма, но маловато для создания суперхита в поп-индустрии. "Нева" с Бусулисом так и осталась вершиной ее дуэтного проектирования. Смешно, но дуэт "Песенка черепахи Тортиллы" с Любовью Успенской так и не вошел в официальный цифровой релиз (что-то не согласовали по авторским правам), но это даже к лучшему, он невнятный.

Отношение к Ваенге у просвещенной публики двойственное, что понятно, учитывая ее бэкграунд. Но мне Ваенга кажется чуть ли не самой живой из ныне действующих певиц среднего поколения. Она экспериментирует, не боясь показаться смешной. Что-то получается, что-то нет. Но это дорогого стоит, учитывая все тот же бэкграунд. Монеточка вот не экспериментирует, а Ваенга в ее сороковник чудит без усталости.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН