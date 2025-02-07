Владимир Путин назвал Игоря Матвиенко самобытным

Опубликовано пользователем

Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

«Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию», - говорится в поздравлении.

Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

Быстрый поиск: 