Владимир Путин назвал Игоря Матвиенко самобытным

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет.
«Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию», - говорится в поздравлении.
Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
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