Владимир Путин назвал Игоря Матвиенко самобытным

Народный артист Игорь Матвиенко участвует в ВФМ-2024, где общается с молодыми участниками форума. В...

Народный артист Игорь Матвиенко участвует в ВФМ-2024, где общается с молодыми участниками форума. В...

Ранее Пригожин выступил с инициативой создания фонда для поддержки представителей творческих...

Ранее Пригожин выступил с инициативой создания фонда для поддержки представителей творческих...

Продюсер Иосиф Пригожин хотел бы, чтобы фонд поддержки артистов возглавил композитор Игорь...

Продюсер Иосиф Пригожин хотел бы, чтобы фонд поддержки артистов возглавил композитор Игорь...

Обращение прозвучало сегодня на встрече президента с представителями бизнес-сообщества.

Обращение прозвучало сегодня на встрече президента с представителями бизнес-сообщества.

Она проходит в Сочи, в рамках Зимнего фестиваля Юрия Башмета. Почти неделю с детьми и подростками...

Она проходит в Сочи, в рамках Зимнего фестиваля Юрия Башмета. Почти неделю с детьми и подростками...

Посмотреть на молодых академических музыкантов — хорошее средство, чтобы развеять депрессию....

Посмотреть на молодых академических музыкантов — хорошее средство, чтобы развеять депрессию....

Композитор Игорь Матвиенко признался РИА Новости, что он фанат американской певицы Билли Айлиш и...