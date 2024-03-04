Игорь Матвиенко: Я бы мог написать молодежный хит, но зачем?

Народный артист Игорь Матвиенко участвует в ВФМ-2024, где общается с молодыми участниками форума. В гостях у шоу «Мурзилки Live» в мультиформатной студии ГПМ Радио, откуда вещают с фестиваля «Авторадио» и ENERGY, Матвиенко рассказал, о чем его спрашивают чаще всего.

«Молодых авторов обычно интересует, как написать хит. Ответ есть: нужно просто сесть и написать его. Просто я на эту тему могу говорить долго, часами, поэтому отвечаю так», – заявил он.



Игорь Матвиенко пообщался с ведущими шоу «Мурзилки Live» на ВФМ-2024

Один из секретов отечественного хита композитор все же раскрыл «Мурзилкам»:

«У нас почти нет мажора, есть такой светлый минор. Это у нас с XIX века, с Достоевского – радость должна быть с легкой грустинкой».

На вопрос, почему бы ему не написать песню для молодых, он ответил так:

«Я бы мог написать молодежный хит, но зачем? Для этого надо быть частью этой среды, надо это чувствовать, или все будет неправда. Поэтому и не стараюсь. Как все нормальные композиторы 60+, я пишу оперу, уже 10 лет».

Ранее СМИ сообщали, что премьера оперы Игоря Матвиенко о князе Владимире состоится летом 2024 года.

В студию, открытую ГПМ Радио в сердце фестиваля на территории Сириус, народный артист зашел сразу после торжественной церемонии открытия ВФМ-2024. Особенно впечатлили его на церемонии выступления представителей разных народов и песня Полины Гагариной «A Million Voices».

«Мне кажется, я был на всех молодежных фестивалях с 85 года, поэтому очень их люблю. Весь день провел среди гостей, посетил лекцию Патриарха. Удивило, что он собрал тысячу людей, больше чем многие другие. Это была пресс-конференция, причем ему задавали вопросы гости из других стран», – поделился Матвиенко впечатлениями от форума.