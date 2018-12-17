Игорь Матвиенко предложил создать Фонд музыки

Эта инициатива прозвучала на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, который проводит Владимир Путин, передает ТАСС.

"Вспоминаю Фонд кино, который был образован в 1994 году, - сказал продюсер. - Спустя 20 лет вдруг появляются фильмы, которые могут конкурировать с западным; это очень хороший пример - и "Викинг", и "Лёд", и "Движение вверх". Государство вложило - народ получил. Может быть подумать о том, чтобы такой фонд создать для популярной музыки?"



Игорь Матвиенко

Матвиенко пошутил относительно шоу-бизнеса в России: "Шоу" есть, а "бизнеса" нет. "Тем не менее, огромное количество музыки потребляется".

Говоря в целом о музыке, он предложил поддержать артистов "в плане инфраструктуры", имея в виду недостаточное количество репетиционных площадок, а также добиться "апгрейда музыкального образования".