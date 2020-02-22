«Коня» Матвиенко разыграли на 8 контрабасах

Она проходит в Сочи, в рамках Зимнего фестиваля Юрия Башмета. Почти неделю с детьми и подростками занимаются знаменитые мировые педагоги. Именно в инструментальном департаменте Академии их особенно много, по всем 9 специальностям. Фортепиано ведет, например, профессор и председатель экзаменационной комиссии Высшей школы музыки в Париже Дэвид Лайли. Скрипку ведут профессор Антверпенской консерватории Татьяна Самуил и профессор Высшей школы музыки в Кельне Михаэла Мартин. Альт ведет концертмейстер оркестра Караяна профессор Берлина Вильфрид Штреле. Виолончель — шведский профессор академий Мадрида, Кельна и Берлина Франс Хельмерсон. Контрабас — профессор из Банско-Быстрицы словак Ян Криговский. И т. д. И т. п.



Анастасия Чернова

Отчетный концерт инструменталистов — всегда ожидание сюрпризов. Зрители не знают музыкантов, музыканты еще не совсем знают себя. И все же школа слышна. Как всегда, очень хороши многообещающи наши струнные и пианисты. Они хороши даже в самом юном возрасте, как Анастасия Чернова в Полонезе ми бемоль Шопена. Самые большие опасения вызывают обычно духовые, но на этом концерте и с ними было все более-менее в порядке, ни одной нечистой ноты. Особенно впечатлили открывшие концерты Фанфары для духового ансамбля Поля Дюка — три трубы (Максим Савран, Василий Алешенко, Миша Никитин), четыре валторны (Никита Янковский, Александр Вутирас, Никита Кабанов, Анастасия Стрюцкая), три тромбона (Николай Кувайцев, Алексей Пухно, Валентин Щербаков) и туба (Александр Чмель). Чисто и воодушевленно.

Весьма неожиданно было услышать на концерте переложение известной песни «Любэ» Игоря Матвиенко «Выйду ночью в поле с конём…» в переложении на 8 (!) контрабасов. Не один, а восемь, и только контрабасов, никаких других инструментов. Сыграно было не совсем чисто, но каков факт! А фантасмагорического комизма ситуации добавило то, что ведущая концерта объявила это произведение как мировую премьеру сочинения английского композитора Дэвида Хайса, созданного 5 дней назад, в память ушедшего из жизни знаменитого российского контрабасиста и педагога МГК Льва Ракова. И лишь после исполнения поправилась. Но слушатели немало удивлялись...



Октет контрабасов

Неожиданно было услышать весьма трагичную версию «Времен года» Вивальди, и именно «Лето», от внука Юрия Башмета скрипача Гранта Башмета. Видно, дедовские гены при нем. Такого мрачного и инфернального видения «Лета» давно уже не приходилось слышать.



Грант Башмет

А если в целом, то концерт подтвердил, что порох в пороховницах у российского музыкального образования еще есть, и какой. Особенно стоит порадоваться за духовиков, но и за скрипки с фортепиано беспокоиться пока не о чем.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Владимир БОГДАНОВ