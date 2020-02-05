Игорь Матвиенко хочет построить «город музыки» в Москве

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Композитор Игорь Матвиенко признался РИА Новости, что он фанат американской певицы Билли Айлиш и еле пробился на ее концерт.

"Я фанат Билли Айлиш. Я купил билет и пошел на ее концерт летом в Москве. Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили", - пошутил композитор.

Айлиш стала известна в 2016 году после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes. В 2020 году певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв четыре главные номинации: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель".

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Заслуженный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки".

"В ближайших планах - построить "город музыки" в Нижних Мневниках, где у нас уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов", - рассказал Матвиенко РИА Новости.

По мнению композитора, "город музыки" может быть построен за два-три года "в оптимистичном сценарии".

Матвиенко - продюсер популярных российских групп "Любэ", "Иванушки International", "Фабрика", "Корни", певицы Виктории Дайнеко. 6 февраля композитор отмечает свой 60-летний юбилей.

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