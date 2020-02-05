Игорь Матвиенко хочет построить «город музыки» в Москве

Работа над главной песней сухопутных войск, которая была представлена в субботу, вели три автора в течение полугода, заявил продюсер и композитор Игорь Матвиенко.





В День сухопутных войск РФ был представлен их гимн "Вперед, пехота!", пишет РИА Новости. Композитор Игорь Матвиенко стал автором песни, которая была записана группой "Любэ" совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

