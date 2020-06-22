Пригожин: Фонд помощи артистам мог бы возглавить Матвиенко

Ранее Пригожин выступил с инициативой создания фонда для поддержки представителей творческих профессий в кризисных ситуациях.

"Я был бы рад, если бы фонд возглавил композитор Игорь Матвиенко. Это обстоятельный, талантливый человек. Я бы с удовольствием пришел туда вторым или третьим человеком. Если бы меня наделили полномочиями возглавить фонд, я бы это тоже сделал с удовольствием", - сказал Пригожин на онлайн-пресс-конференции в пресс-центре Национальной службы новостей.

Продюсер отметил, что очень мало инициативных людей, желающих что-то сделать для индустрии в целом. По его словам, все в основном работают на себя.

«Если случится вторая волна пандемии, то средств для поддержки артистов нужно не меньше, чем тех средств, которые тратятся на проведение дней городов».

Пандемия нанесла серьезный ущерб по музыкальной индустрии, заявил на пресс-конференции НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Ущерб – это снижение подушки безопасности. И я не хочу говорить, сколько конкретно потеряли Иосиф Пригожин и Валерия, чтобы потом не появились соответствующие заголовки в СМИ. Убыток понесла вся индустрия, счет идет на миллионы долларов», - ответил Пригожин на конкретный вопрос о понесенных личных убытках.

Иосиф Пригожин назвал свои главные достижения во время пандемии. По его словам, вместе с супругой - певицей Валерией, они оборудовали дома студию и записали новые песни. Одна из них получила хороший отклик среди слушателей.



Иосиф Пригожин и Валерия

«Валерия похудела, я поправился, потому что все время я на телефоне, а у нее -то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», - отметил Пригожин.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию о покупке Иосифом Пригожиным и певицей Валерией загородного особняка за 55 миллионов долларов.

«Прочитал сегодня новость о покупке мною дома за 55 млн долларов. Да, есть такие дома, но это же безумство покупать за такую сумму, да и я не выгляжу человеком, который может себе это позволить. Если бы я покупал дом, то максимум – за 5 млн долларов. Да, я хожу смотрю дачи, потому что очень тяжело жить три месяца в квартире», - признался Иосиф Пригожин.