Иосифа Пригожина лишили прав, на руль пересела Валерия

Об этом рассказала в инстаграме его супруга, певица Валерия, которой пришлось пересесть за руль.

— Доигрался-докатался мой муж, теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. Вот как бывает! А еще руководитель канала «Авто Плюс», — в шутку возмущается певица.

Сам Пригожин беспокоится, что, поскольку его теперь возит народная артистка России, ему никогда с ней не расплатиться за услуги. Он также отметил, что ему нравятся девушки за рулем, потому что это красиво. Поэтому он даже доволен сложившейся ситуацией.



Валерия на отдыхе во Франции