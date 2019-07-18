Иосифа Пригожина лишили прав, на руль пересела Валерия

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С Иосифом Пригожиным произошла неприятная дорожная ситуация во время отдыха во Франции — из-за превышения скорости продюсеру запретили водить машину в стране на два месяца.

Об этом рассказала в инстаграме его супруга, певица Валерия, которой пришлось пересесть за руль.

— Доигрался-докатался мой муж, теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. Вот как бывает! А еще руководитель канала «Авто Плюс», — в шутку возмущается певица.

Сам Пригожин беспокоится, что, поскольку его теперь возит народная артистка России, ему никогда с ней не расплатиться за услуги. Он также отметил, что ему нравятся девушки за рулем, потому что это красиво. Поэтому он даже доволен сложившейся ситуацией.

Валерия на отдыхе во Франции
Валерия на отдыхе во Франции

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