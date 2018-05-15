У Пригожина требуют миллион долларов за песню Валерии

«Этот человек много лет назад был готов подарить нам мелодию, - рассказывает «СтарХиту» Иосиф. – Но мы оформили бумаги - так называемый паритетный договор, по которому он должен был получать определенные суммы денег, отчислений. Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра. Произведение, на минуточку, пролежало на полке два года до того, как мы обратили на него внимание. Слова написала Валерия, новую аранжировку сделал Анатолий Лопатин, так что оно было еще и значительно переработано - с согласия автора. И вот, спустя огромный промежуток времени песня вошла в репертуар».



Валерия, Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, это не какой-то суперхит, без которого не обходится ни один концерт.

«Обычная рядовая история. Что она есть, что ее нет... Композитор же, который не написал больше ни одной известной песни, сейчас ведет себя совершенно по-хамски».

После того, как Валерия исполнила «По серпантину» в «Альберт-холле» в Лондоне в сопровождении симфонического оркестра, а также на фоне волны разбирательств Филиппа Киркорова с Дидье Маруани, Иванов вдруг потребовал от Пригожина миллион долларов.

Сейчас в суде интересы продюсера и певицы представляет Сергей Жорин.

«Было уже несколько судебных разбирательств, - прокомментировал «СтарХиту» звездный адвокат. – Одно из последних завершилось на прошлой неделе. Мы все выиграли. Непонятно, чего добивается этот человек, который, в принципе, должен гордиться тем, что его песню исполняет звезда такого уровня». Как утверждает Жорин, Иосиф пытался решить дело мирным путем, договориться, однако Иванов требует, чтобы ему заплатили миллион долларов.

«Он уже на адвокатов потратил огромные суммы, но возместить судебные издержки, которые мы с него тоже взыскали, не в состоянии, - резюмирует Сергей. - Поэтому теперь для Иванова закрыт еще и выезд за границу. Надеемся, что он образумится и прекратит эту бессмысленную возню».