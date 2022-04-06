Валерия создает свою соцсеть

Соцсеть запустится в течение двух-трех месяцев, сообщает The Village. По словам мужа и продюсера Валерии Иосифа Пригожина, при создании Musicgram они учли опыт запрещенной на территории России соцсети Instagram и видеохостинга YouTube.



Валерия





«Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», - говорит Пригожин.

Musicgram - не первый опыт создания альтернативных российских соцсетей взамен запрещенных. Ранее у нас анонсировали запуск «Россграма».