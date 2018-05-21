Иосиф Пригожин постриг рэпера

Зарабатывать деньги Пригожин начал гораздо раньше, в родном городе будущий продюсер на свою первую работу устроился в 12 лет - в парикмахерскую. На днях муж Валерии вспомнил молодость и постриг рэпера Скруджи, участника лейбла Black Star.

Несмотря на то, что Пригожин давно не практиковался, ему удалось справится с машинкой для стрижки и сделать неплохую прическу клиенту. Попутно Иосиф вспомнил, как однажды не так удачно справился со своими брадобрейскими задачами и во время стрижки отрезал другу кусок уха.

«Вспомнил юность… Я тебе как-нибудь расскажу историю, как я одного товарища постриг. Это было очень смешно. Я ему ухо отрезал. А тебе повезло», - рассказал Иосиф Пригожин.

Кстати, многие подписчики Иосифа усомнились, что продюсер собственноручно орудовал машинкой, пишет «Стархит». И Иосиф признался, что на каком-то этапе ему действительно помогал ассистент: «Это руки моего ассистента, у него была такая длинная шевелюра,что в одиночку не справится», - написал Пригожин. Но большинство интернет-пользователей отметили всесторонне развитую личность продюсера. «Вы просто уникальный!» - отметили поклонники.