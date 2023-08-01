Иосиф Пригожин станет наставником на белорусском "Фактор BY"

Отмечается, что Белтелерадиокомпания заключила с Пригожиным контракт. Продюсер займёт место российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова.



Иосиф Пригожин

«Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», – сказал Иосиф Пригожин.

Предкастинг третьего сезона телешоу пройдёт с 3 по 7 августа.

"Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.