Иосиф Пригожин опроверг слухи о работе с Егором Кридом

И вот наконец-то ситуацию прокомментировал гендиректор Black Star Павел Курьянов, он же Пашу, пишет Super.





Конфликт между певцом и лейблом нарастал с каждым днём. Крид был не согласен с условиями дальнейшего сотрудничества и требовал 50% от выручки, а главы Black Star были в ответ недовольны певцом и его поведением. Последней каплей стал его отказ выступать на Русском музыкальном фестивале в Абу-Даби из-за отсутствия настроения.

