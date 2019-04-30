Иосиф Пригожин опроверг слухи о работе с Егором Кридом

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к Егору Криду и слухах о совместной работе после ухода артиста из лейбла Black Star.

Видео с Иосифом Пригожиным появилось в новостном канале Егора Крида.

«Крид для меня как сын, можно сказать. Мы с ним давно знакомы. И у всех, естественно, возникает вопрос: а не со мной ли он работает? Могу вас пока расстроить. Нет, он работает не со мной. Мы просто дружим. Если Егор обратится ко мне с такой просьбой, я, конечно, отреагирую, но пока он ко мне не обращался», — разъяснил ситуацию Пригожин.

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Ранее Егор появился на вечеринке в честь дня рождения продюсера, а потом вместе с Пригожиным и Валерией посетил Неделю моды в Москве.

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