The Cranberries подали в суд на Island Records на 5 млн долларов

Есть две основные жалобы. Первая, касающаяся вычетов, которые Universal делает, когда доход от стриминга проходит через ее международные дочерние компании, является распространенной жалобой. Во второй утверждается, что мейджор использует свой контроль над Vevo для сокращения платежей и сокрытия финансовой отчетности при воспроизведении музыкальных клипов на YouTube.



Долорес О'Риордан

Согласно иску группы, поданному в суд Нью-Йорка, до того, как Universal и Sony Music создали совместную компанию Vevo для управления их видео на YouTube, две крупные компании «предоставляли своим артистам прозрачную отчетность о доходах YouTube с разбивкой по названиям работ и, в случае аудита, предоставляли подтверждающую документацию», по сути, заявления от YouTube.

Однако когда крупные лейблы создали Vevo, они изменили «фундаментальную структуру» управления и сбора доходов YouTube, а также «последующий учет и выплаты таких доходов артистам», что «нанесло ущерб артистам и пошло на пользу каждому из лейблов».

По сути, утверждается в иске, включив Vevo в цепочку поставок, артисты зарабатывают меньше, поскольку Vevo взимает комиссию с дохода YouTube. Кроме того, в отличие от самого YouTube, Vevo не предоставляет «подробный учет», который «разделен по артистам или названиям работ», что значительно усложняет для артистов аудит этого дохода.

Жалоба на международные вычеты касается всех потоковых денег.

В физическую эпоху, когда компакт-диски продавались в странах, отличных от той, где артист был фактически подписан, было обычным делом, когда местный партнер или дочерняя компания крупного лейбла взимали комиссию, прежде чем передавать оставшийся доход домашнему лейблу артиста. Ставка роялти артиста затем применялась к тому, что получал домашний лейбл.

Это означает, что — для артиста, получающего роялти в размере 20% — за каждые $1000 дохода, полученного на внутреннем рынке, он получит $200. Однако за доход, полученный за рубежом, местный филиал сначала взимает свою комиссию. Если, как в случае с The Cranberries, это было 40%, то за каждые $1000 дохода артист получит 20% от $600, что составит роялти всего в размере $120.

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Некоторые лейблы, включая Island Records в случае The Cranberries, также применили этот подход к доходам от стриминга. Эта практика широко критиковалась артистами и их командами, поскольку зарубежные дочерние компании мейджоров выполняют гораздо меньше работы, когда дело касается стриминга, особенно когда транслируются записи из каталогов, а не новые релизы.

В своем иске The Cranberries утверждают, что сборы, взимаемые местными дочерними компаниями, «предназначены для покрытия расходов на маркетинг, продвижение и распространение мастер-записей на иностранных территориях». Однако «в современную эпоху цифрового потокового вещания задачи маркетинга, продвижения и распространения мастер-записей не берут на себя звукозаписывающие компании, а скорее берут на себя поставщики цифровых услуг, такие как Spotify».

В результате, по их словам, когда речь заходит о «потоковом и цифровом доходе», который Island зарабатывает за пределами США, «иностранные филиалы/лицензиаты лейбла практически не оказывают никаких услуг» и несут «незначительные расходы, если вообще не несут», и «просто служат агентом по сбору платежей или каналом для получения пассивного дохода».

В связи с этим в иске утверждается, что «40%-ный вычет Island Records за распространение мастер-записей на иностранных территориях является чрезмерным и несоизмеримым с объемом работы, проделанной» местными дочерними компаниями.

Не только это, но и условия контракта, которые позволяют местным дочерним компаниям взимать 40% комиссию «за физическое — а не цифровое — распространение продукции, воплощающей мастер-записи по всему миру». И нет «прямого положения в соглашениях о звукозаписи, разрешающего Island Records или ее зарубежным филиалам взимать 40% комиссию за пассивный сбор дохода от поставщиков цифровых услуг по всему миру».

Учитывая все это, группа обвиняет Island Records в нарушении контракта и нарушении подразумеваемого соглашения о добросовестности и честном поведении.

Иск подала Curtain Call Limited, ирландская компания, созданная в 1989 году всеми четырьмя участниками The Cranberries, включая покойную Долорес О'Риордан. Она заключила три сделки с Island Records в 1990-х годах. Текущие проблемы, связанные с предполагаемой недоплатой роялти, всплыли после аудита, проведенного бухгалтерской фирмой Prager Metis, который был завершен в 2021 году.